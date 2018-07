Opnamen voor 'Haagse' televisieserie afgerond

'Kogelgat' zorgt voor onrust in Valkenbos­kwar­tier

9:28 De Noorderbeekstraat in het Valkenboskwartier in Den Haag is woensdagavond tijdelijk afgezet geweest vanwege een vermeend schietincident. In een raam van een woning was een gat te zien, dat mogelijk veroorzaakt was door een kogelinslag.