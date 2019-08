Opnamen voor twee nieuwe speelfilms in Den Haag

Anticoncep­tie­cam­per bezoekt studenten tijdens Oh Oh Intro

9:28 Het lijkt een vreemde eend in de bijt tijdens de traditionele ontgroeningsperiode voor studenten in Den Haag, maar het is het niet. Want studenten vormen een risicogroep waar het gaat om ongewenste zwangerschappen. Vandaar dus dat de Anticonceptiecamper op 5 september een bezoek komt brengen aan Oh Oh Intro, in Den Haag.