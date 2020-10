Opnieuw auto's in brand op B.H. Heldtlaan in Rijswijk: Oplettende omwonende zorgt dat schade beperkt blijft

De bewoner bedacht zich geen moment en heeft met emmers water de brand geblust, meldt calamiteitensite Regio15. Door het snelle handelen van de bewoner heeft de auto, die op een invalideplek geparkeerd stond, beperkte schade opgelopen. Het werk van de alerte buurtbewoner zat er na het blussen van de auto nog niet op. In een zijstraat was ook een beginnende brand bij het achterwiel van een busje ontstaan. Ook hier wist de man snel de vlammen te doven. Door het snelle handelen liep de bus alleen schade aan het achterwiel op. De brandweer heeft voor de zekerheid nog gecontroleerd of de vlammen helemaal uit waren.

Aangifte

Het is de tweede keer in korte tijd dat vandalen auto's in de straat in brand steken. Vorige week, op woensdag 21 oktober, stond er ook een auto in brand. Het getroffen voertuig is volledig in de vlammen opgegaan. Het voertuig was vermoedelijk aangestoken. De eigenaar van de auto heeft destijds aangifte gedaan. En de politie heeft de zaak in onderzoek.