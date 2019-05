Opnieuw blauwalg in Natuurbad Te Werve en Madestein

Sinds gisteren geldt ook een negatief zwemadvies voor de Zoetermeerse plas. In recreatiegebied Wollebrand in Honselersdijk is eveneens blauwalg aangetroffen. In Waterspeeltuin Tanthof en Waterspeeltuin Korftlaan, beiden in Delft, is de waterkwaliteit volgens de Omgevingsdienst Midden-Holland zo slecht dat ook hier beter niet gezwommen kan worden.