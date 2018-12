Opnieuw brand bij restaurant aan Goeverneurplein

Hartstich­ting hangt 142 nieuwe aed's op

16:02 De Hartstichting heeft dit jaar 142 aed's op kunnen hangen in de Haagse regio. De apparaten zijn onder meer te vinden bij gebouwen van organisaties en op openbare plekken als stadsboerderijen. Dat is mogelijk gemaakt met hulp van Fonds 1818 en GGD Haaglanden. De aed's, voluit automatisch externe defibrillatoren, zijn bovendien 24 uur per dag beschikbaar.