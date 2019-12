Opnieuw brandjes in Den Haag: scootmobiel in brand gestoken op Jacob Jordaensplein

Strafzaak over hacken huisartsen­post Smash uitgesteld

21:11 De strafzaak over het hacken van de Haagse huisartsenpost Smash is vandaag op het allerlaatste moment afgeblazen. Justitie had het dossier rond, de verdachte kwam naar de rechtbank, maar hij had geen advocaat bij zich. Die kon hij even niet betalen, beweerde de 28-jarige Tielenaar Abdelouahed R. Hij mag alsnog een raadsman zoeken.