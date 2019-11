Opnieuw celstraf geëist tegen vader die kinderen kidnapte en elf jaar verborgen hield

Van boven Reuring in de Vinex-wijk: ‘Voor mij, als Hagenees, werd de cirkel rond’

18:19 Wil (72) en Sonja Schipper (57) hadden al een optie op een huis in Ypenburg, toen ze in 1999 langs nieuwbouw in de Krooneendstraat in Den Haag gingen. Ze zagen het uitzicht en wisten: wij gaan helemaal niet naar Ypenburg. We gingen bij hen langs voor de rubriek Van boven.