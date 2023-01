Opnieuw demonstratie tegen Iraans regime

Vrouw gered door overbuur­man bij brand in Haagse woning, slachtof­fer met spoed naar ziekenhuis

Bij een brand in een woning aan de Van Anrooystraat in Den Haag is een vrouw gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is gered door een oplettende overbuurman die haar vanaf het balkon uit de woning heeft geholpen.

