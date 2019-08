Opnieuw een valse start voor Quick

Klachten over te groot hoogtever­schil met halte: 'Ave­nio-trams zijn slecht toeganke­lijk met rollator'

8:58 Mensen met een rollator klagen over de grijs-rode Avenio-trams in Den Haag. Die zouden slecht toegankelijk zijn. GroenLinks in Den Haag wil daar uitsluitsel over, voordat er een nieuwe serie trams wordt besteld.