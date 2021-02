Opnieuw gedoe rond toekenning kunstsubsidies van Den Haag: ‘Verdient allemaal niet schoonheidsprijs’

Vier partijen in de raad hebben wethouder cultuur Robert van Asten vragen gesteld naar aanleiding van het bezwaar dat het strijkorkest Ciconia Consort heeft ingediend tegen de beoordeling van zijn subsidieaanvraag. De onafhankelijke Adviescommissie bezwaarschriften (ACB), die dit bezwaar in behandeling heeft genomen, is het met de aanklager eens dat de werkwijze veel vraagtekens oproept.