Opnieuw ‘illegaal gokpand’ ontdekt, dit keer in Rijswijk

Wel applaus voor ‘zorghelden’ maar gratis parkeren in wijk mogen ze niet; regen aan klachten in buurt

Met een landelijk applaus vanaf balkons, creatieve spandoeken achter de ramen en een zorgbonus stond Nederland pal achter de zorghelden die zich drie slagen in de rondte werkten tijdens de coronapandemie. Maar toen ze gratis mochten parkeren in de Haagse woonwijken was het snel gedaan met de sympathie.

14 januari