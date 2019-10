Opnieuw krijgt jazz-festival voet aan de grond in Den Haag

Aan het Mondriaanjaar in 2017 heeft Den Haag een eigenzinnig jazzfestival overgehouden: Mondriaan Jazz. Deze zaterdag is de derde editie in het Paard.

Programmeur en artistiek directeur van het festival Mike Bindraban is nu al bezig met het vastleggen van artiesten die volgend jaar moeten komen. Mondriaan Jazz is vaste prik geworden in het tweede weekeinde van oktober. Na tal van mislukte pogingen na het North Sea Jazz-trauma lijkt Den Haag eindelijk weer - met Jazz in de Gracht in augustus - een jazzfestival te hebben dat staat als een huis.

,,We brengen het avontuur terug zoals je in de beginjaren ook bij North Sea Jazz had'', zegt Mike Bindraban. ,,Dat wil zeggen: van zaal naar zaal lopen, waarbij je soms geen idee hebt wie er speelt, maar die je wel overdondert. Het Mondriaan Jazz Festival zit vol acts die op het punt staan om heel groot te worden.''

Het festival dankt zijn naam aan de schilder die een groot jazzliefhebber was. Een van de uitgangspunten is volgens de organisatoren dat als Mondriaan nog zou leven, 'geen enkele van de geprogrammeerde acts zou misstaan in zijn indrukwekkende platencollectie'. Mike Bindraban, als impresario verantwoordelijk voor 400 concerten per jaar in 30 landen, zoekt het vooral in avantgarde en grensoverschrijdende jazz met invloeden uit de hiphop en soul.

Grondleggers

Bijzonder noemt hij het optreden van het Art Ensemble of Chicago, de grondleggers van de free-jazz stijl. ,,Ze bestaan 50 jaar maar weten zichzelf nog altijd voortdurend te vernieuwen'', zegt hij. ,,Het is pas de tweede keer in 26 jaar dat het ensemble naar Nederland komt.''

Mondriaan Jazz koppelt internationale namen aan Haags talent. Zoals de band Swart met als blikvanger jazz-componist en saxofonist Celia Swart. Verder komt de volgens wikipedia 'beste jonge zangeres van Cuba' Daymé Arocena naar het Paard en presenteert er haar nieuwe album. Een subthema op het festival is technologie en dat komt tot uiting in het concert dat de Nederlandse groep Tin Men and the Telephone in de middag geeft en waar bezoekers zelf een eigen wending aan kunnen geven via een app.

Za 12 okt, 16.00 uur, Paard, Den Haag. mondriaanjazz.nl.