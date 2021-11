Opnieuw meerdere aanhoudingen bij lawaaidemonstratie tijdens persconferentie

Hoe is het met? De ‘Judas’ van de popmuziek Martin van der Starre wilde graag rockzanger worden

In zijn jonge jaren droomde hij nooit van een leven als musicalacteur. Zanger wilde hij worden, bij voorkeur graag in een stevige rockband. Intussen dankt Martin van der Starre zijn grootste bekendheid aan een hoofdrol in uitgerekend een musical. En draait hij nu warm voor opnieuw een musical, binnenkort te zien in Studio’s Aalsmeer.

11 november