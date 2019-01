Opnieuw minder incidenten in Den Haag tijdens oud en nieuw

Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau LocalFocus. Het aantal incidenten is de afgelopen vier jaarwisselingen vrij stabiel gebleven. Ten opzichte van oud en nieuw 2013/2014 is wel een sterke daling te zien. Toen kreeg de politie in deze regio met meer dan 1600 meldingen te maken.

Mishandelingen

In Den Haag was de politie tijdens afgelopen jaarwisseling vooral druk met de vonkenregen op Scheveningen, waar straten moesten worden afgezet en de ME moest optreden. Daarnaast, zo maakte de politie meteen na de jaarwisseling bekend, was het op het Kaapseplein onrustig, omdat een groep van vijftig jongeren de brandweer hinderde. Er werd met vuurwerk naar de hulpdiensten en voorbijgangers gegooid. De politie kwam daarom in actie met politiehonden om ervoor te zorgen dat de jongeren naar huis gingen.