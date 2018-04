Opnieuw onderzoek naar hoge stookkosten

Woningcorporatie Staedion laat opnieuw onderzoek doen naar de oorzaak van de hoge stookkosten in een groot wooncomplex aan de Stieltjesstraat in het Haagse Laakkwartier. Bewoners die hier wonen klagen over torenhoge naheffingen, terwijl ze zeggen niet veel te stoken.

Staedion laat het onderzoek uitvoeren door een onafhankelijke partij. Dat is de uitkomst van een overleg vorige week tussen bewoners en bestuurders van de woningcorporatie.

In 2014 liet Staedion ook al onderzoek doen. Daar kwam toen uit dat de oorzaak lag in verkeerd gebruik van de thermostaatkranen. Toch bleven bewoners kampen met hoge nota's. Eind maart trokken bewoners aan de bel in deze krant. Mede naar aanleiding hiervan komt de verhuurder nu opnieuw in actie. ,,We pakken dit serieus op'', zegt een woordvoerder namens Staedion.

De onderzoekers nemen onder meer de thermostaatknoppen, de warmtemeters en de kwaliteit van de radiatoren onder de loep.

Regeling

Bewoners klagen over hoge naheffingen, oplopend tot duizenden euro's per jaar, voor het stoken in de flats sinds er in 2014 warmtemeters zijn geplaatst, die het warmteverbruik meten. Bewoners zijn bang dat de meters ondeugdelijk zijn.

In de flats wonen veel kwetsbare senioren met een krappe beurs, die de nota's niet kunnen betalen. ,,Dat geeft heel veel stress'', weet Kees Berenbak van de stichting De Buurt Bestuurt, die opkomt voor de belangen van de bewoners. ,,Mensen lijden hier psychisch onder.'' Berenbak is blij dat Staedion actie onderneemt. ,,Het is heel mooi dat het zo goed wordt opgepakt.''

Staedion heeft ook besloten om de betalingsregeling te versoepelen. 'Indien wenselijk' kan dit naar beneden worden aangepast, aldus de woningbaas. Ook is afgesproken dat bewoners die dit jaar meer dan 100 euro extra moeten bijbetalen, hiervan voorlopig uitstel krijgen totdat het onderzoek is afgerond.