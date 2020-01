Opnieuw poging tot debat over 'schimmige’ tassenmaker Omar Munie

Van wieg tot graf Voor Marcel was een patiënt een mens van vlees en bloed met een familie, een beroep en een verhaal

27 januari Hij was een dokter die van knieën maar ook van mensen hield. Patiënten kregen zijn onverdeelde aandacht én zijn nummer. Of ze nu koninklijk waren of niet. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Marcel Driessen (31-01-1953 - 10-01-2020).