Opnieuw vechtpartij in Haagse straat: man (33) zwaargewond aan gezicht na mishandeling

Archeolo­gen gaan achter gevonden skeletten op Binnenhof aan: ‘We hopen erachter te komen’

Archeologen gaan proberen om de identiteit van de gevonden skeletten te achterhalen op het Binnenhof. De skeletten werden gevonden bij opgravingen die momenteel plaatsvinden in het politieke centrum. ,,Het is jammer dat we dat nu nog niet weten wie deze mensen zijn, maar we hopen daar later bij de uitwerking wel achter te kunnen komen.”