Opnieuw veel demonstranten op de been voor lawaaidemonstratie tijdens persconferentie

Van ‘tsaar’ Bulykin tot de ‘zonver­duis­te­ren­de’ Verheydt: dit is de top 10 cultspit­sen van ADO Den Haag

Nadrukkelijk aspect van de clubcultuur van ADO Den Haag is een cultvoetballer in de punt van de aanval. Afgelopen weekend liet Thomas Verheydt met zijn treffer tegen Almere City weer zien waarom dat zo goed werkt. In die even ongrijpbare als onweerstaanbare categorie spreken deze groen-gele cultspitsen het meest tot de verbeelding.

11 november