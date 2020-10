Opnieuw veel politie op de been, maar rust lijkt terug in Duindorp

Video Onrust in Haagse wijk Duindorp: scooter in brand, politie bekogeld met vuurwerk en bushokje vernield

17 oktober Het is gisteravond en afgelopen nacht onrustig geweest in de Haagse wijk Duindorp. Er was veel politie in en rondom de wijk aanwezig. Omstreeks 22.30 uur zou de politie bekogeld zijn met vuurwerk en stenen, dat meldt calamiteitensite Regio15. Uiteindelijk werd besloten om de Mobiele Eenheid in te zetten.