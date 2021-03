Opnieuw vertraging voor peperduur cultuurpaleis Amare

Dat heeft de aannemer aan de gemeente Den Haag laten weten. De cultuurinstellingen die hun intrek in het 223 miljoen euro kostende cultuurpaleis nemen, zouden 3 mei de sleutel krijgen. Daarna zouden ze aan de slag gaan met de inrichting. Gisteren heeft aannemer Cadanz de gemeente echter geïnformeerd dat er meer tijd nodig is om systeemtesten uit te voeren.

Wanneer de cultuurinstellingen dan wel kunnen beginnen aan hun verhuizing is nog niet bekend. Gekeken wordt of zij wellicht toch al aan de slag kunnen gaan, terwijl de aannemer de systemen test. Daarover is de gemeente in gesprek met Cadanz en de instellingen, schrijft wethouder Anne Mulder, die de gemeenteraad op de hoogte zegt te houden van de gesprekken. Mulder streeft ernaar dat de officiële opening van Amare in september niet in gevaar komt.