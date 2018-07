Oppassen in Scheveningen: Hitsige Duitsers verlangen naar seks op strand

Voor 69 procent van de Duitse vrouwen is het de 'natte' droom om seks te hebben op het strand, voor 57 procent van de mannen is dat het geval, zo blijkt uit onderzoek van online datingsite ElitePartner.



In de meeste gevallen blijft het echter bij een droom. Eén op de vijf Duitsers heeft genoten van 'sex on the beach'. Volgens de ondervraagden hebben veel mensen toch last van muggen, zonnebrand en stress, waardoor vrijen op het strand toch niet bepaald genieten is.



En als onze buren dan seks hebben op het strand, is het de vraag of ze op het Scheveningse strand dan wel aan het goede adres zijn. Hier riskeer je een boete van 410 euro als je gepakt wordt. Beter kun je naar Zweden (daar is een boete 50 euro) of ga je naar Finland, Noorwegen of Bulgarije waar je alleen een waarschuwing krijgt voor je pleziertje.



