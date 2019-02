‘Oppassen voor gladheid door sneeuw’

Het KNMI waarschuwt met code geel voor gladheid door sneeuw(resten) en bevriezing van natte weggedeelten.



Vanuit het zuiden wordt het in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen droog. In het midden en noorden sneeuwt het nog een paar uur door tot het middaguur en in het uiterste noorden kan er tot verder in de middag sneeuw vallen.



De temperatuur ligt deze morgen onder het vriespunt en er waait een matige zuidoostenwind. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 1 tot 4 graden. Ook morgen is er kans op een paar winterse buien, met name in het noorden.



