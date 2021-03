Oppositie dringt aan op raadsenquête om onderste steen van Amare boven te krijgen

Hoge kosten

De PvdD doet het voorstel, gesteund door bijna de volledige de oppositie. Of dat uiteindelijk een meerderheid oplevert om dat onderzoek ook daadwerkelijk op te zetten, blijkt vanavond. Dan wordt er over de motie gestemd. In 2017 en 2020 wilde een aantal partijen ook al een raadsenquête instellen. Daar was toen onvoldoende steun voor.

Het is een zwaar middel om onderzoek te doen, de raadsenquête. In Den Haag is dat niet eerder voorgekomen. ,,Ook niet bij de tramtunnel”, duidt D66-raadslid Daniël Scheper, die zich afvraagt of de hoge kosten van zo’n onderzoek het wel waard zijn. Volgens HSP-raadslid Peter Bos is Amare bij uitstek geschikt is om ervaring hiermee op te doen.