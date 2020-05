Oppositie slijpt messen na ‘trits misstappen’ bij bouwprojecten

Mijn Tuin ‘Zonder tuin zou ik knettergek worden’

14:11 Peter Beurskens is al vanaf zijn twaalfde fan van cactussen. In zijn bijzondere tuin bij tuinvereniging Tot Ons Genoegen in Rijswijk staan dan ook honderden cactussen en andere succulenten. Niet bepaald een doorsnee Hollandse tuin dus. Deze week het verhaal van Peter in de rubriek Mijn Tuin.