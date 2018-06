Oppositie staat klaar om coalitiefeest te verpesten

Want na het eerste debat is duidelijk: het wordt vier jaar vechten in het IJspaleis aan het Spui. De oppositie is misschien wel meer dan de vorige periode tot de tanden bewapend, met onder meer Joris Wijsmuller (HSP), Pieter Grinwis (CU/SGP) en Martijn Balster (PvdA) als scherpschutters.



Daarbij heeft een aantal partijen - PvdA, CDA en HSP - net vier jaar lang de stad bestuurd: die verse kennis en kunde van de politieke binnenwereld is goud waard.



Zo zaagden Daniëlle Koster (CDA) en Balster de nieuwe coalitieleider Richard de Mos meteen door over bezuinigingen op de zorg en het welzijnswerk. Als De Mos niet meteen een pasklaar antwoord heeft, sneert Koster: ,,U geeft geen goed antwoord, blijkbaar zit het niet goed in uw hoofd.'' Balster haalt uit: ,,U pleegt een kaalslag op de ouderenzorg met uw miljoenenbezuiniging en vervolgens geeft u een bloemetje ter troost, met de vijf ton erbij tegen eenzaamheid.''



PVV-raadslid Willie Dille: ,,Betaald parkeren gaan we weren, beloofde Groep de Mos. Maar de kiezers krijgen een dikke middelvinger van Richard de Mos. Parkeren wordt duurder!''