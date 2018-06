Oppositie: waar zijn de bonnetjes van de verkiezingscampagne?

Woensdag debatteert de politiek over het nieuwe coalitieakkoord, donderdag wordt het nieuwe college geïnstalleerd. Maar voor die tijd eist een derde van de Haagse gemeenteraad -onder meer het CDA, de PvdA, HSP, Nida en PvdD- dat Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks openheid geven over alle campagnegiften. ,,Het is voor ons cruciaal om vast te stellen dat er geen ondernemers of partijen zijn in de stad die wegens een donatie rekenen op een tegenprestatie'', schrijven de partijleiders maandag in een brief aan de onderhandelaars. Die brief is in bezit van deze website.



Integriteit

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart was veel te doen over de partijfinanciering van Groep de Mos. Zo kon partijleider Richard de Mos niet meteen vertellen wie de reclame op de snelwegzuil langs de A12 geschonken had. Andere partijen eisten uitleg over de giften.

Uiteindelijk hebben alle partijen bij verkenner Hans Wiegel aan tafel openheid van zaken gegeven over hun partijfinanciën. Daarmee was een groot struikelblok voor de coalitie van zand en veen weggenomen.