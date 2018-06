Oppositie woest op college die raad passeert met verkoop Eneco-aandelen

De Haagse oppositie is woest op wethouder Rachid Guernaoui van Groep de Mos. Die wil niet met de gemeenteraad praten over de verkoop van de Haagse aandelen Eneco. ,,Het gaat over honderden miljoenen.''

,,U schoffeert de Haagse gemeenteraad. U lapt de regels aan uw laars'', zei voormalig wethouder wethouder Joris Wijsmuller. ,,U vertoont nu al regentesk gedrag'', mopperde het CDA. Robert Barker van de Partij voor de Dieren kon er ook niet over uit: ,,Hecht u geen waarde aan draagvlak in de politiek? Daar krijgt u later last van!''

Op de kersverse wethouder maakte de hevige kritiek geen enkele indruk. het energiebedrijf Eneco gaat sowieso in de verkoop, zo benadrukte hij. ,,De meerderheid van de aandeelhoudende gemeenten is daar al mee bezig. Het is alleen nog tekenen bij het kruisje,'' zei hij. En dat gaat hij morgen doen. ,,Dit college vindt het niet nodig om het besluit dit aan de gemeenteraad voor te leggen.''

Voorbode

En dat is dus tegen het zere been van de gemeenteraad die op z'n minst mee wil praten over de 'radicale koerswijziging. De vorige Haagse gemeenteraad had immers 'nee' gezegd tegen de verkoop van de Haagse aandelen (ruim 16 procent) van Eneco.