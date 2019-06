Oprichter Booking.com uit de race voor overname van Eneco

Volgens Gerben Pek van de duurzame coalitie heeft zakenbank Citigroup heel star geopereerd in het biedingsproces. ,,Eerst vonden ze dat we te weinig geld beschikbaar hadden, waarna we hebben geregeld dat 3 miljard euro meteen beschikbaar was voor de overname. Maar daarna is er nooit meer serieus naar onze plannen voor een echt duurzame en innovatieve energieleverancier gekeken. Tijdens dit proces zijn de eisen verhoogd, in het voordeel van de oliemaatschappijen die ook in de race zijn.''