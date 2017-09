Oprichtster eerste voetbalkledingmerk voor vrouwen: nog wereld te winnen

In 2015 beëindigde Stentler haar voetbalcarrière. De 17-voudig international ging niet bij de pakken neerzitten. Samen met econoom Jacco Knotnerus en enkele ontwerpers wil ze, afgestudeerd in communicatiewetenschap, sinds december 2015 met Liona Soccer vanuit de Haagse Binckhorst de (vrouwen)voetbalwereld veroveren.



Stentler: ,,Al in Jong Oranje hadden we met een aantal meiden dit idee. Ik heb het uiteindelijk doorgezet. Het zegt veel over de voetbalwereld dat er tot voor kort nog geen aparte kledinglijn voor vrouwen was. In het hockey lopen vrouwen toch ook niet in mannenkleding? En dat terwijl een aparte kledinglijn voor vrouwen echt wel nodig is. Ze hebben een andere lichaamsbouw met bijvoorbeeld bredere heupen. Mannenkleding zit niet lekker, vrouwen knippen de binnenbroek er direct uit en ze klagen erover dat de shirts veel te groot zijn of omhoog kruipen bij een inworp. Als vrouw wil je toch niet in een hobbezak lopen?''



Stentler ziet het aantal orders sinds het EK stijgen. ,,Maar we hebben voor het toernooi het merk al goed in de markt gezet. Er is in samenwerking met de radiozender 3FM een succesvol kick-off-feest van het Europees kampioenschap geweest. Geraldine Kemper en dj's als Sander Hoogendoorn en Frank van der Lende droegen onze shirts. Tijdens het EK was er een dagelijkse voetbalshow op YouTube, zijn er interviews op BBC World en Radio 1 geweest. Ja, ik zat in het groepje experts, net als Daphne Koster, Manon Melis, Anouk Hoogendijk, Vera Pauw en Barbara Barend.''



