Oproep aan ADO-fans: stuur een kaartje naar ernstig zieke Koen

Koen is al ruim een jaar ernstig ziek. Zijn vader schrijft over het ziekteverloop: ‘Na de eerste behandeling werd duidelijk dat dit niet voldoende zou zijn. In september vorig jaar is zijn linker onderbeen geamputeerd. Vandaag wordt Koen opgenomen voor het laatste, en tevens zwaarste, deel van zijn behandeling: vier dagen chemokuur, en worden zijn stamcellen teruggeplaatst. Hij moet continu aan de antibiotica in verband met infecties. Dit proces zal een week of drie in beslag nemen.’



Hij sluit af met de woorden: ‘Koen kan wel een groot Groen Geel Hart onder de riem gebruiken. Dus vraag ik jullie als medesupporters om Koen een kaartje te sturen tijdens zijn behandeling. Zodat zijn ziekenhuiskamer volhangt met kaarten.’