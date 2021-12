Oproep aan burgemeester: Ruimere bufferzone bij abortuskliniek nodig om intimidatie tegen te gaan

De actie is een initiatief van het Humanistisch Verbond. Al jaren demonstreren anti-abortusactivisten bij de ingang van abortusklinieken, zo ook in Den Haag. Ze vallen bezoekers lastig door ze vast te pakken of valse informatie te verstrekken. Deze intimidatie moet stoppen, stelt de organisatie.

Een bufferzone is een gebied waar niet mag worden gedemonstreerd. Hierdoor kunnen bezoekers van abortusklinieken ongehinderd naar binnen. Sommige gemeenten hebben er al een, zoals in Utrecht, waar anti-abortusactivisten 100 meter afstand moeten houden.

Reactie

Van Zanen laat in een schriftelijke reactie weten dat vanwege de coronamaatregelen en de 1,5 meter-regel de huidige demonstratielocatie rondom de kliniek in de Van Beverningstraat niet meer geschikt is. Demonstreren kan alleen nog maar op de middenberm van de verderop gelegen Willem de Zwijgerlaan. ‘Dat is op meer dan 100 meter van de kliniek’, aldus de burgemeester in zijn brief.