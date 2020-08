Oproep: Den Haag moet stoppen met lokken van extra toeristen

Anderhalve week geleden werd Scheveningen ‘onder de voet gelopen’ door (buitenlandse) toeristen. Midden in de hittegolf kwamen er meer dan twee keer zoveel bezoekers naar de Haagse kust dan anders op de zonnigste dagen. Bewoners klaagden steen en been over de verkeersoverlast, over de bergen afval en over de agressie van bezoekers. Den Haag moest zelfs bewakers inzetten om de verkeersregelaars veilig hun werk te kunnen laten doen.