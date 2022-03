‘Oproep niet met De Mos samen te werken, toont hoe ver politiek van volk afstaat’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via hc.lezers@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die 23 maart in de krant staan.

Een onvolwassen oproep van Klaver (GroenLinks) en Kaag (D66) om níet met Hart voor Den Haag in het college te gaan zitten vanwege beschuldigingen aan het adres van Richard de Mos. Eerst moet de rechter een uitspraak doen of je strafbaar bent of niet. Aan verdachtmakingen moet men geen waarde hechten en zeker niet op de stoel van de rechter gaan zitten. De bevolking van Den Haag stemde op de partij en níet alleen op De Mos. We leven in een democratische rechtsstaat en het volk beslist zelf wie er gaat regeren, of het nu landelijk of in de gemeente is. Door de oproep van deze twee bewindslieden zie je maar hoe ver politiek van het ‘gewone’ volk afstaat. Ook wij gewone mensen kunnen zelf wel nadenken op wie we stemmen. Als Hart voor Den Haag de grootste partij in de gemeente wordt, móet deze gaan regeren en moet men wel samenwerken! Wie dat niet wil, gaat maar in de oppositie. R. de Jongh, Den Haag

Was niet goed, moet beter

VVD verliest een zetel bij de lokale verkiezingen in Wassenaar. Caroline Klaver, lijsttrekker van de VVD Wassenaar, weet niet goed hoe het komt. Is zij nou zo naïef? Of is ze in de war na deze nederlaag, want zo kan je het wel noemen. De landelijke politieke partij van de VVD heeft het vertrouwen van de burgers ondermijnd en dat straalt uit naar de lokale verkiezingen. Neem de verkiezingsleuze: ‘Blijft goed, wordt beter’. Hoezo? Was niet goed, moet beter, dan beken je kleur. Lokale ouderen en jongeren stemden massaal op Hart voor Wassenaar en terecht. En waarom? Dat hoort de VVD als geen ander te weten en verdere uitleg is niet nodig. Gerard Bertram, Wassenaar

Stip: studenten zijn toch passanten

Hoe is het mogelijk dat Stip , een studentenpartij, deel kan nemen aan de verkiezingen in Delft. We hebben het hier toch over passanten en geen inwoners van Delft. Daar zitten we toch niet op te wachten, dat tijdelijke inwoners gaan bepalen hoe er in de gemeente Delft bestuurd gaat worden. We hebben al genoeg problemen met ‘onze’ studenten! Ger Hagen, Delft

