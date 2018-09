'Oproep om niet te staken schandalig'

Honderden basisschoolleraren in Zoetermeer zijn door hun bestuur min of meer opgeroepen niet te staken. In een brief aan het personeel, in handen van deze krant, schrijft het bestuur van openbare scholenkoepel OPOZ dat de staking niet 'uit te leggen is aan ouders en verzorgers, die op 12 september weer de dupe zijn'. De stakers worden dan ook niet uitbetaald.



Het bestuur vindt weliswaar dat er blijvende druk op de regering moet worden uitgeoefend om op niet-ingewilligde salariseisen in te gaan, maar vindt staken niet de goede weg. ,,Wij geven u dan ook in overweging om niet aan de staking deel te nemen'', schrijft bestuursvoorzitter Ed Spruijt.



Simon Trommel, die als interim-leerkracht regelmatig op Zoetermeerse scholen werkt, noemt de brief schandalig. ,,Leraren ervaren hierdoor druk om niet te gaan staken. Het lijkt alsof deze werkgever de belangen van zijn werknemers niet beschermt.''