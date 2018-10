Oproep politie aan hondenuitlaters: Meld verdachte situaties

In Den Haag leeft pakweg een op de twaalf werkenden in armoede

12:44 Steeds meer werkenden leven in Nederland in armoede. En van die groeiende groep laagbetaalden spannen Hagenaars zo ongeveer de kroon. Pakweg een op de twaalf werkende inwoners in de stad kunnen niet rondkomen van hun salaris, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.