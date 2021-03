Oproep: wacht jij al maanden op een aannemer?

Eeuwig Den Haag Spookt het in De Regentes?

28 maart In april is het honderd jaar geleden dat de eerste bezoeker een baantje trok in zwembad De Regentes. De Haagse ‘bad- en zweminrichting’ houdt het hoofd nu boven water als theater. Een boek en mogelijk later ook een tentoonstelling duiken in de historie. Deze keer in de rubriek Eeuwig Den Haag: Spookt het in De Regentes?