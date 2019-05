Oproep: Was jij gisteren bij de ‘dreigende situatie’ in Pathé Spui? Laat het ons weten

In de bioscoop draaide gistermiddag de film Hotel Mumbai, een film over de verwoestende aanslagen in het Taj Mahal Hotel in Mumbai in 2008. Even voor het einde van de voorstelling stonden vier mannen tegelijkertijd op, verspreidden zich over de zaal en gingen op verschillende plekken zitten. Een vreemde en vooral intimiderende situatie, vonden bioscoopgangers die op datzelfde moment een aanslag op het grote bioscoopscherm zagen. De politie rukte in massaal uit en ontruimde de zaal.



Om meer te weten te komen over het incident zoeken wij getuigen. Was u hierbij aanwezig en wilt u informatie met ons delen? Dan kunt u ons bereiken via dit e-mailadres of door te bellen naar 070 319 09 73.



