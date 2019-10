Opstaan tegen geweld: Steekpartijen trend in Den Haag?

Delftse Syriëgang­ster bevindt zich bij frontlinie: ‘Onze kinderen moeten hier nu weg’

16:19 ,,We horen al sinds een paar dagen F16's, drones en helikopters boven ons in de lucht. De kinderen zijn echt bang.’’ De wanhoop klinkt door in de stem van Hafida. De Delftse is een van de Nederlandse Syriëgangers in de detentiekampen in Noord-Syrië. Door de Turkse invasie van het Koerdisch gebied in Noord-Syrië is de situatie daar in sneltreinvaart geëscaleerd.