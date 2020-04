Optelsom van het weekend: Lege stranden, maar drukte in de parken

De stranden van Scheveningen, Kijkduin en in het Westland zijn stil deze zondag. Vissers maken in ’s-Gravenzande dankbaar gebruik van de rustige vloedlijn. Zij kunnen nu vissen, wel met tientallen meters afstand van elkaar. Giovanni Coladarci en zijn dochter Laura uit Ypenburg zijn op de fiets naar het strand van Kijkduin gekomen. Ze zitten op het strand uit te rusten. ,,Dat doen we heel vaak”, vertelt vader Coladarci. ,,Straks gaan we nog naar Scheveningen, blijven daar ook even zitten en gaan dan weer naar huis.” Afstand houden is volgens vader en dochter niet moeilijk. ,,Het strand is erg breed. Dat is ook de reden dat we hier wel naartoe durfden te komen. Mensen houden goed afstand van elkaar.”