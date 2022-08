Opticien Danny Legué is een hecht familiebedrijf: ‘wat er ook gebeurt, we moeten blijven praten’

Vier auto's gaan in vlammen op in Den Haag, vijfde auto vliegt even verderop in brand

Vannacht zijn vier auto's aan de Kerkentuineweg in brand gevlogen. Dat gebeurde omstreeks 03.00 uur op het parkeerterrein van een autodealer in de straat. Niet veel later ging even verderop op de Strausslaan ook een vijfde auto in vlammen op.

12 augustus