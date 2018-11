Optische illusies Escher te voelen voor blinden en slechtzienden

VideoHet is wat je noemt een uitdaging: de werken van Escher in het gelijknamige museum in Den Haag geschikt maken voor blinden en slechtzienden. En dat met al die optische illusies... Maar het is gelukt, met dank aan scholieren van Technasium ISW Hoogeland en studenten van de Haagse Hogeschool. Zij maakten onder meer kunstwerken na en sneden elk lijntje uit, tot het werk voelbaar werd.