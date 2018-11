Optocht jeugdzorgwerkers voor betere zorg

,,Berichten over het spaaklopen van jeugdzorg in diverse regio’s zijn inmiddels aan de orde van de dag. Jeugdzorgwerkers, FNV, werkgevers, gemeenten, jeugdadvocaten, jeugdrechters, VNG, politieke partijen uit de oppositie en coalitie, roepen al maanden dat de situatie in de jeugdzorg gevaarlijke vormen begint aan te nemen’', zegt Maaike van der Aar, bestuurder bij de zorgtak van FNV.



De vakbond geeft al langer aan dat er 750 miljoen euro extra nodig is voor jeugdzorg. ,,En dat de aanbestedingswaanzin en administratiedrift door gemeenten stopt.’’



De medewerkers lopen morgen om 12.00 uur van het Lange Voorhout naar de Tweede Kamer.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!