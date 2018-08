Optredens gaven singer-songwriter Ramon Burnet veel energie

Live Twitter Grote belangstel­ling voor herdenking bij Indisch Monument

12:13 Grote belangstelling vanmiddag voor de nationale herdenking bij het Indische Monument in Den Haag. Herdacht worden de slachtoffers in en rond het voormalige Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag in 1945 gaf de Japanse bezetter zich over en kwam een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog.