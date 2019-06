Optyfen met die ganzen

Van Boven Ondanks de locatie, voel je de Haagse voetbalma­gie

17 juni Voor zestigplusser en voetbalsupporter Roy de Hair is het stadion van ADO Den Haag een magische plek. Dat een luchtfoto van de middenstip maar een voorbode mag zijn voor een succesvol nieuw seizoen. Deze week in de rubriek Van Boven staat het Stadion van Ado Den Haag in de schijnwerpers.