Opvallende kledingkeuze verlinkt berover oude dames

De politie spoorde de man gemakkelijk op omdat hij niet heel zorgvuldig was met het uitwissen van zijn sporen. Zo stond hij in makkelijk te herkennen outfits op camerabeelden van de berovingen. Bij de eerste vier diefstallen droeg hij hetzelfde polo-shirt. Daarna viel hij op door een zomerse blouse met cocktailglaasjes te dragen bij meerdere diefstallen.



De verdachte zou altijd hetzelfde type doelwit in gedachten hebben gehad: oudere vrouwen in supermarkten. Hij deed alsof hij iets uit dezelfde schappen als de dames wilde pakken, ging dicht op hen staan en stal dan hun portemonnees. In andere zaken nam de verdachten hele tassen mee, die hij ergens anders in de supermarkt neerlegde nadat hij de portemonnees had gestolen.



