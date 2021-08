Opvallende nieuweling op een historische horecaplek, met een héérlijk goed zomersoepje

gouden pollepel Fijne hapjes en goede bediening bij Little Miss Sangria, waar sangria geen jeugdzonde meer is

19 augustus Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: Little Miss Sangria. Hier drink je kleurrijke sangria’s, geniet je van lekkere hapjes en een goede bediening. Die is ijzersterk en blijft in controle, ook als de ambulance moet komen.