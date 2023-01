Opvang asielzoekers in Duinrell met een jaar verlengd: college stelt wel strengere eisen

Zo is de opvang uitsluitend bedoeld voor kansrijke asielzoekers of statushouders. Er worden geen kinderen in de basisschoolleeftijd gehuisvest of personen die in aanraking zijn geweest met de politie. Ook moet er worden gezorgd voor een goede dagbesteding voor de bewoners. ‘Het streven is een bestaande groep vaste bewoners te hebben die kennis van en een netwerk heeft binnen de Wassenaarse gemeenschap’, laat het college weten.