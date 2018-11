Opvang in voormalig kinderziekenhuis gaat voor kerst open

De opvang van dak- en thuislozen in het voormalige Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan kan voor de kerstdagen open. De personele bezetting is rond en de laatste vergunning wordt voor die tijd toegekend. De opvang biedt een tijdelijk thuis aan veertig vrouwen en vijftig mannen.

De nieuwe bewoners komen niet allemaal tegelijk. Voor de kerst komt er alvast een aantal vrouwen. De andere vrouwen en de vijftig mannen komen in maart of april. Tegen die tijd zijn etages van het voormalige kinderziekenhuis geschikt gemaakt voor bewoning.



Het is de bedoeling dat de dak- en thuislozen na enige tijd op zichzelf gaan wonen of doorstromen naar een woonsituatie die bij ze past. De plekken die dan vrijkomen zijn bestemd voor nieuwe dak- en thuislozen.



De opvang staat onder leiding van de gespecialiseerde Kesslerstichting voor dak- en thuislozen. Deze organisatie heeft net een aantal succesvolle wervingsacties voor personeel afgesloten. Een deel van hen komt te werken aan de Sportlaan. Op die locatie wordt samengewerkt met het Leger des Heils.

Twee jaar

De opvanglocatie blijft maximaal twee jaar bestaan. Het is de eerste van meerdere opvanglocaties, die noodzakelijk zijn om de situatie van dak- en thuislozen te verbeteren. De gemeenteraad heeft begin dit jaar aangedrongen op de komst van meerdere plekken. Voor die ingewikkelde operatie is 18 miljoen euro uitgetrokken. ,,Als de locatie Sportlaan over twee jaar dichtgaat, zijn er andere locaties voor deze mensen. Die zijn daar dan al naartoe, of ze kunnen erheen'', aldus een gemeentewoordvoerder.



Over die andere locaties voert de gemeente al gesprekken met diverse partijen. Het gaat zowel om ruimte voor noodopvang als om vormen van begeleid wonen. Met wie de gemeente in gesprek is kan de woordvoerder niet zeggen.

