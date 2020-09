Opvanglocatie voor walvissen en dolfijnen gaat aan Den Haag voorbij

Niet alleen de stichting keek naar de Haagse kust, ook het Haagse stadsbestuur wilde het walviscentrum graag verwelkomen. Het idee werd ook opgenomen in het coalitieakkoord. Volgens Annemarie van den Berg van de stichting is Den Haag een serieuze optie geweest. ,,We helpen dieren vanaf de Franse kust tot en met de Deense wadden. Het zou dus mooi centraal gelegen zijn. Maar van alle opties stond Den Haag nog wel het meest in de kinderschoenen.”

Beperkt

Zo kan er hier niet op korte termijn een vestiging komen, wat zeer belangrijk is voor de stichting. SOS Dolfijn zit al zo’n drie jaar zonder opvang nadat de samenwerking met het dolfinarium in Harderwijk werd beëindigd. ,,Voor ons is het belangrijk dat we zo snel mogelijk dieren kunnen opvangen, verzorgen en weer uitzetten in de zee. Zonder een opvanglocatie zijn onze opties zeer beperkt. Dan komt het er vaak op neer dat we niet meer kunnen doen dan euthanasie plegen.”