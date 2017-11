Opvolger Aptroot gezocht: 'Iemand met niet te veel ideeën'

Caroline Klaver, fractievoorzitter van de VVD, verwacht geen problemen bij het vinden van een nieuwe waarnemer voor Wassenaar. ,,Als een minister binnen een dag kan worden vervangen, moet het hier ook lukken om snel een capabele burgemeester te vinden."



Raadslid Bert Ooms van Passie voor Wassenaar vindt dat de volgende waarnemer 'vooral niet veel nieuwe ideeën' moet hebben. ,,Aptroot heeft een heleboel goede dingen in gang gezet en zijn opvolger moet bereid zijn om het werk van Charlie af te maken. Anders begrijpen de mensen er niets meer van."



Ben Paulides van Democratische Liberalen Wassenaar stelt dat, zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen, ook de loco-burgemeester het werk had kunnen voortzetten. ,,Aptroot zegt dat alle problemen zijn opgelost. Dan is er toch geen reden om een nieuwe waarnemer aan te stellen? Ik vind overigens dat hij niets heeft opgelost."



Klaver is blij dat er voor deze weg wordt gekozen. ,,Het zal nog zes tot negen maanden duren eer er een vaste burgemeester is benoemd. Dat is nog een behoorlijke tijd. Dan zou Wassenaar een dorp zonder burgemeester zijn, dat kan niet."